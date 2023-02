Mou: "La Roma sola contro tutti. A dicembre potevo andarmene"

"Potevo andare via a dicembre, ma sono rimasto qui e questa è la mia vita. Qualche volta sembra che stiamo per andare in Serie B, ma siamo lì davanti con tutte le altre squadre". Al termine di Roma-Empoli José Mourinho ha attaccato tutti, lanciando siluri anche contro la società. "Se questa squadra fosse scesa in campo contro la Cremonese avremmo vinto, ma poi non avremmo battuto l'Empoli - continua il tecnico -. Siamo solo noi e facciamo sempre il massimo. Abbiamo ottenuto tre punti in una partita difficile". Poi ha difeso Pellegrini dai fischi: "Non è facile giocare nelle sue condizioni. Un conto è se a fischiare è uno stadio pieno, ma se fischiano 50/60 persone non è importante".

Infine ha criticato il mercato, bocciando Camara e Solbakken: "Il primo è stato preso per sostituire Wijnaldum e per non fare storie: è qui per aiutare. Il secondo invece non lo abbiamo comprato, non è ancora dentro le dinamiche della squadra e deve imparare a giocare con noi".

(corsera)