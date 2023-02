Mou: «Il mio futuro? Conta solo passare»

LEGGO (F. BALZANI) - Una remontada, anzi una reMountada. In stile Special One o se volete ricordando quelle storiche con Dundee e Barcellona. L'importante per la Roma è ribaltare lo sfortunato 1-0 dell'andata e far fuori il Salisburgo dei ragazzi terribili per approdare agli ottavi di Europa League. Le buone notizie sono arrivate ieri pomeriggio: Dybala, Pellegrini e Abraham sono recuperati. «Anche se non al 100%», come sottolinea Mou che difficilmente li schiererà tutti e tre dall'inizio. L'inglese userà una mascherina protettiva con tanto di lente alla Davids, per l'argentino (interrogato dalla Finanza per il caso plusvalenze Juve) si studia la giusta strategia. Chance anche per Wijnaldum. In un Olimpico sold-out Mou è pronto all'impresa. «Non credo che il Salisburgo verrà solo per difendere il risultato, non è nella loro filosofia. Sono sicuro che i ragazzi vogliono passare il turno, arriveremmo con l'atteggiamento giusto e daremo tutto. Wijnaldum sta migliorando molto, può giocare anche dall'inizio. Berardi dice che resto? Non ho parlato con lui. È solo una sua intuizione, ma non è un giorno per pensare al mio futuro. Conta solo passare il turno». Mancini è ancora più chiaro: «Sarà una guerra come all'andata. Bisognerà lottare su tutti i palloni e cercare di sbloccarla subito».