Mou, fasce coperte: recupera Spinazzola e reintegra Karsdorp

Se non c'è riuscito Tiago Pinto con il mercato di gennaio ad allungare la rosa di Mourinho, ci sono riusciti invece i medici e la... diplomazia. I primi hanno restituito allo Special One Leonardo Spinazzola, tornato a disposizione della Roma dopo la lesione di primo grado al flessore della coscia destra accusata nel match contro il Napoli. Il reintegro di Karsdorp, che ieri si è allenato dopo aver smaltito un leggero fastidio muscolare, è invece frutto dei colloqui che in queste settimane ci sono stati tra l'esterno olandese, Tiago Pinto e Mourinho, che in un colpo solo recupera due alternative importanti sulle fasce, dove Celik e Zalewski, spesso spostato a destra, hanno palesato qualche difficoltà e dove l'unico che sta attraversando un buon momento di forma è El Shaarawy.

Il Faraone si sta meritando sul campo il rinnovo del contratto e per rimanere in giallorosso è disposto a decurtarsi buona parte del ricco stipendio ottenuto al suo rientro dalla Cina.

Nel medio-lungo periodo, Mou potrà ruotare maggiormente gli uomini, in un settore del campo in cui Zalewski, El Shaarawy, Celik, Spinazzola e Karsdorp hanno totalizzato complessivamente solo 3 gol e 2 assist: le 3 reti le ha segnate il Faraone mentre Spinazzola e Zalewski sono fermi ad un assist.

(Corsera)