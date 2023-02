Mou fa la conta degli assenti e punta tutto su Abraham

La vita ha bisogno solo di pochi mesi per cambiare aspetto. Solo a maggio dell'anno scorso Abraham era il re di Roma, ora la ruota è girata. In questa stagione ha segnato 7 reti ed è proprio la caccia al gol quella che potrebbe spostare gli equilibri nella corsa Champions. La sfida di oggi contro l'Hellas Verona sarà fondamentale perché Mourinho dovrà rinunciare ad alcuni giocatori a causa di problemi fisici, motivo per cui tutto il peso dell'attacco sarà sul centravanti inglese.

Abraham è il terzo giocatore del campionato per tiri in porta (24), dietro solamente a Osimhen e Lautaro, ma i dati realizzativi sono nettamente inferiori rispetto ai due. Il contributo in campo è migliorato nel 2023, ma sotto porta fatica a concretizzare le chance. Nonostante questo, continua a riscuotere interesse sul mercato, infatti dall'Inghilterra affermano che l'Aston Villa sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 45 milioni per portarlo a casa. Oltre ai Villans, anche il Manchester United e l'Arsenal lo osservano con grande attenzione.

(gasport)