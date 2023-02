Mou e lo staff a pranzo in centro

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Mourinho, nel giorno di riposo concesso alla squadra, ha deciso di passare del tempo con il suo staff. Il tecnico, in compagnia di Nuno Santos e Foti, è stato avvistato ieri a pranzo da Ginger, un noto ristorante nel centro di Roma. Oggi i giallorossi torneranno ad allenarsi alle 11 in vista della gara contro il Salisburgo. Da valutare le condizioni di Spinazzola, ancora alle prese con la lesione al flessore destro. La squadra avrà a disposizione solamente due allenamenti prima della partenza in Austria, programmata per mercoledì pomeriggio, con Mourinho che interverrà in conferenza stampa dalla Red Bull Arena insieme a un calciatore alle 19 dello stesso giorno. Vista l’importanza del match e soprattutto i pochi allenamenti a disposizione, il tecnico portoghese potrebbe affidarsi all’undici visto a Lecce con qualche aggiustamento: l’unico vero ballottaggio è sulla destra, con Celik leggermente favorito a Zalewski. Confermato il blocco difensivo e la coppia Cristante-Matic, con El Shaarawy a sinistra. Immutato anche il trio offensivo formato da Dybala, Pellegrini e Abraham.