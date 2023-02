Mou deluso: "Abbiamo dominato ma dovevamo segnare". Dybala ko

«Abbiamo dominato, ma bisogna fare gol». La sincerità di Mourinho la si ritrova anche nelle dichiarazioni post sconfitta a Salisburgo. Il portoghese è così, prendere o lasciare. Che si parli di futuro, o di un risultato ingiusto: «Ma è calcio. Capita che chi merita di più, chi ha fatto di più, la squadra che è stata più in controllo, più vicino al gol, con un rigore chiaro, che non ha visto né il Var né l'arbitro, perda». (...) Dopo 88' minuti di dominio si è trovato a dover commentare una sconfitta: «Rui Patricio non ha giocato. Ha fatto solo rimesse dal fondo. Non ha toccato una palla. Ma usciamo sconfitti. Colpe sul gol? Forse la stanchezza. Matic e Cristante sono stati due giganti e sul gol è stato bravo Capaldo». La Roma torna dalla Red Bull Arena con una sconfitta e con i dubbi legati a Dybala. L'argentino è uscito all'intervallo a causa di un sovraccarico al flessore della coscia destra, osservando tutto il secondo tempo dalla panchina con una vistosa fasciatura: «Ha avuto un problema e non poteva giocare il secondo tempo - ammette il portoghese - È stato in difficoltà fin dall'inizio e nello spogliatoio mi ha detto che non era in condizione di continuare a giocare» (...)

(La Repubblica)