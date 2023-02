Mou a muso duro: “I tifosi fischiano? Non capiscono. A giugno parlerò io”

José Mourinho è un fiume in piena. Difende la squadra come mai ha fatto e attacca i tifosi che hanno fischiato i suoi giocatori per un errore. (...) José non ha digerito qualche fischio di troppo che si è sentito all'Olimpico per alcuni passaggi sbagliati e attacca la gente nonostante il sold-out numero 23: "Ci sono sold-out e sold-out. Quello contro il Bodo in cui lo stadio vince da solo. E poi quello in cui un ragazzo che perde un pallone viene fischiato. La gente non dà credito alla squadra per quello che fa. Se io fossi un tifoso della Roma, Bove lo porterei in braccio ogni giorno, è più tifoso di loro". La polemica nasce a causa di alcuni fischi arrivati per una palla persa a centrocampo: "Quando sono arrivato stava andando in una squadra di Serie C e ora è gloca nella Roma. Io sono vecchietto e non ho bisogno di parole belle, ma loro ne hanno bisogno. E mi scuso, perché il mio lavoro non è criticare il pubblico, loro devono criticare me". (...)

(Il Messaggero)