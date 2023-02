Mou, 5 vittorie da re nelle coppe principali. Solo il Trap come lui

Mourinho re d’Europa. L’anno scorso Sky gli ha dedicato uno speciale con questo titolo per riassumere i suoi primi 4 successi: la Coppa Uefa (2003) e la Champions (2004) col Porto, un’altra Champions (2010) con l’Inter e l’Europa League (2017) col Manchester United. Non aveva ancora vinto la Conference con la Roma. I suoi trofei europei se li è anche tatuati sul braccio destro, Mourinho, raccontando di essere stato convinto a farlo «dalla gioia del popolo romanista», quel popolo che riempie l’Olimpico da quando è arrivato il portoghese e che lui, Mou, ha comunque bacchettato domenica scorsa per qualche fischio a Bove. Prima di lui c’erano stati solo altri 2 allenatori capaci di vincere le 3 principali coppe europee, un tris che allora comprendeva la Coppa Coppe e che era riuscito a Lattek e Trapattoni. Il Trap di quei trofei ne conquistò 5 [...]

(corsera)