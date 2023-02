Matic, Dybala e Smalling tornano dal 1'

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Seduta di scarico in palestra nella giornata di ieri a Trigoria per la Roma. I giallorossi si sono riuniti al centro sportivo Fulvio Bernardini per preparare al meglio la sfida casalinga di domani pomeriggio alle 18 con l'Empoli, così da dimenticare il prima possibile l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese di Ballardini. Ha deciso di non parlare in conferenza stampa Jose Mourinho: il tecnico portoghese è concentrato sulla partita e vuole tornare immediatamente alla vittoria. Si candidano per una maglia da titolare i giocatori che si sono inizialmente seduti in panchina mercoledi sera: pronti a tornare in campo dal primo minuto Smalling, Dybala, Abraham e Matic, con Zalewski che potrebbe tornare a occupare la fascia destra al posto di Celik. I giallorossi, che oggi pomeriggio svolgeranno il primo vero allenamento in campo, dovranno fare particolare attenzione alla gestione dei cartellini, oltre a Zaniolo, sono tre i diffidati in vista della trasferta di Lecce dell'11 febbraio: Mancini, Smalling e Cristante. Proprio quest'ultimo, beccato dai tifosi mercoledi scorso al momento della sostituzione all'intervallo, potrebbe beneficiare di un turno di riposo a favore di uno tra Bove, Camara o Tahirovic.