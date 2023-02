Mai una vera Joya

Prezioso come una Joya. Fragile come un cristallo. Non bluffava Mourinho quando nel post-gara di Roma-Cremonese provava a spiegare il motivo per il quale aveva deciso di preservare inizialmente Dybala: «Mi confronto sempre con il mio comparto medico. E se i dati che mi forniscono fanno sì che ci siano calciatori che sono troppo sovraccaricati a livello muscolare, devo prendere una decisione. Rischiare o no. Ma se poi lo faccio e Dybala gioca, magari vinciamo in coppa ma poi lo perdo per un mese». [...] Paulo salterà l’impegno con il Verona in campionato e proverà a recuperare per il ritorno di giovedì in Europa League dove la Roma è attesa da una partita che dovrà vincere con due gol di scarto. Non proprio una passeggiata. Ora, anche se la grande paura è passata, resta la riflessione di fondo su Dybala. Per qualità, l’argentino è nella top 3 del nostro campionato. Sciorinare per l’ennesima volta i numeri dell’attaccante e paragonarli a quelli dei suoi compagni di reparto è diventato ormai un esercizio di retorica. La Luce, come lo chiama Mou, è semplicemente di un altro pianeta.

(Il Messaggero)