L'Under 14 vince il derby e fa festa con Mou e Dybala

Una grande famiglia che comprende ogni tesserato della Roma.

Dai fuoriclasse ai «bambini». Non solo quelli della Primavera, svezzati e lanciati in Serie A da Mourinho, ma dell'intero settore giovanile.

Lo Special One lo ha dimostrato ieri, quando ha deciso di assistere alla vittoria dell'Under 14 romanista nel derby con la Lazio, prima di regalare un momento indimenticabile ai protagonisti del match. […] A fine partita l'intera rosa è stata invitata all'interno della palestra che ospita gli allenamenti degli uomini di Mou, per celebrare un momento magico insieme alla Roma dei grandi. I ragazzi - quasi increduli

- hanno festeggiato insieme a Dybala, Pellegrini e agli altri giocatori giallorossi. «Altri 10 minuti e mi sento male per l'emozione» dice qualcuno quando viene scattata una foto ricordo, i più audaci invece cantano e ballano vicino ai loro idoli. Un sogno che diventa realtà. Anche questa è la Roma voluta da Mourinho

(gasport)