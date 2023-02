L’ultimo autogol di Zaniolo. Il Bournemouth gli chiude la porta

La notte aveva portato consiglio a Zaniolo, che dopo aver rifiutato qualsiasi contatto diretto con il Bournemouth, aveva deciso di incontrare il club inglese per concludere il trasferimento in Premier. (...) L’incontro c’è stato e Zaniolo era pronto a partire prendendo un aereo da Pisa a Londra per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto.Quando tutto sembrava fatto, è arrivato il no da parte del club inglese. (...) Il motivo non sarebbe solo di tipo economico ma anche caratteriale: non è piaciuto l’atteggiamento di Nicolò, che ha prima snobbato l’offerta e poi ci ha ripensato, solo quando si erano chiuse tutte le porte. (...)

(corsera)