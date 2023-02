L’omaggio per Mihajlovic. Le sue maglie all’Olimpico

Nel giorno dei suoi 54 anni Lo stadio Olimpico ricorda Sinisa Mihajlovic inserendo le sue maglie, una della Lazio e l’altra della Roma. La Capitale, l'ha accolto come un figlio, tant'è che il serbo ci ha messo le radici, con una famiglia sempre più unita come sottolineato dalla moglie Arianna: «Questi mesi senza di lui sono stati difficili, ma il messaggio che ci ha sempre trasmesso è quello di combattere e andare avanti. E emozionante l'affetto che tutti ci dimostrano continuamente». Una moglie commossa, accompagnata dai genitori dai figli Dusan, Miroslav e Nikolas, per ricevere l'abbraccio di amici ed ex compagni. Presenti Sport e Salute, Lazio (la squadra del cuore di Sinisa) e Roma, rappresentata da Scarchilli. [...]

(Il Messaggero)