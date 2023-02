L'Inter aspetta da De Vrij una risposta sul rinnovo entro febbraio. Pronta l'alternativa Smalling

Dopo l'addio a parametro zero di Skriniar, l'Inter farebbe volentieri a meno di perdere da svincolato pure Stefan De Vrij, la passata stagione titolare fisso nella linea a tre dietro e adesso riserva di Francesco Acerbi. Il club nerazzurro ha già fatto le sue mosse e ora aspetta una risposta dal calciatore e dal suo entourage entro la fine di febbraio. In caso di risposta negativa, l'Inter è pronta a puntare su Chris Smalling della Roma. [...]

Il difensore inglese non ha ancora dato l'ok alla Roma per far scattare il rinnovo unilaterale di un anno alla stessa cifra che attualmente guadagna ovvero poco meno di 4 milioni di euro.

(gazzetta.it)