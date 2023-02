LECCE-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Stesso undici visto con l'Empoli, confermati Cristante e Matic a centrocampo

A Lecce per continuare a inseguire un posto in Champions League. La Roma vuole tornare dal Via del Mare con i tre punti per dare continuità alla vittoria ottenuta in casa contro l'Empoli. Per questo motivo, José Mourinho è intenzionato a schierare la stessa formazione vista contro i toscani: conferme per Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy sulle fasce, con Bryan Cristante e Nemanja Matic a formare la coppia di centrocampo. Tutto ok per Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, regolarmente in campo alle spalle di Tammy Abraham. Panchina e possibilità di giocare qualche minuto, infine, per Georginio Wijnaldum.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.