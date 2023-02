Le squadre della capitale ricordano Costanzo

IL TEMPO - «La Roma piange la scomparsa di Maurizio Costanzo, amato giornalista e conduttore che ha cambiato la storia della TV italiana. Sentiremo la mancanza di uno di noi, di un membro della famiglia della AS Roma. Il pensiero del club va ai suoi familiari in questo momento di dolore». Con questo tweet il club giallorosso ricorda Maurizio Costanzo che ha anche lavorato con la sua squadra del cuore. Un pensiero arriva anche da Francesco Totti che, su Instagram, pubblica una foto che lo ritrae insieme al giornalista scrivendo «Riposa in pace maestro». Anche l'altra parte del Tevere ha voluto ricordare il giornalista scomparso. La S.S. Lazio «esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Maurizio Costanzo, unendosi al dolore della sua famiglia. Ci lascia un grande comunicatore, un innovatore della televisione e della radio italiana, che ha sempre accompagnato il suo impegno giornalistico a una grande ironia ed empatia con il pubblico», il ricordo del club biancoceleste.