Le palle attive di Mourinho

Leggendo dello scandalo che ha investito il Barcellona, e di riflesso la Liga di Tebas e 1'Uefa, dopo che il vicepresidente degli arbitri spagnoli Jose Maria Negreira è stato accusato - con tanto di bonifici documentati - di aver ricevuto, negli anni, 7 milioni dal club catalano, mi è tornato in mente uno storico sfogo di José, il triplete del perche: por qué? por qué? por qué? […] Oltre a essere un grandissimo allenatore, Mourinho è un professionista con le palle che, difendendo - sì - il proprio lavoro e la squadra, sa guardare oltre: al rispetto delle norme, all'etica, alla legalità. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. E chi ce l'ha dovrebbe fare l'impossibile per trattenerlo.

La sua denuncia di ieri è più del dovuto, è la vergogna di oggi. Gli scandali di casa nostra (tre in sessant'anni) han fatto il giro del mondo. Noi siamo italiani furbi. Italiani intrallazzatori. Italiani mafiosi. E loro? Lo scandalo Barcellona - se confermato, ma lo dico per far contenti i garantisti da corsa - è il più grave che io ricordi. Ma non fa abbastanza rumore. Il Real non batte ciglio. Complicità padrona o più semplicemente omertà. Ho pronto un giudizio tranchant: il più pulito ha la rogna. Me lo traducete in spagnolo?

Stasera Mou, così come Allegri, è chiamato a passare il turno di Euroleague. Sarri deve superarlo in Conference - Italiano è a posto. Non ne faccio una questione di milioni necessari a club affamati, ma di "cambia-mento climatico" per gli interessati: le casse sono importanti, gli scassamenti anche, vista la deriva presa dalla critica.

(corsport - I. Zazzaroni)