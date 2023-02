Le macerie nel cervello

Cosa fa Zaniolo. Forse resta, forse va. [...] Ora bisogna capire cosa si può fare perché c'erano gli inglesi che offrivano un sacco di soldi ma lui ha rifiutato, poi ha accettato, ma era troppo tardi. [...] Lui vorrebbe il Milan, ma il Milan non aveva abbastanza soldi, magari ci riprovano a giugno. Eh, nel frattempo dovrà farsi andare bene la Roma. Ché a Roma i tifosi lo hanno preso di mira. [...]

Cosa fa Zaniolo, probabilmente andrà via. In Turchia, al Galatasaray, loro cacciano i milioni. E i milioni sono tutto. E il calcio fa girare i pianeti. E i soldi, soprattutto, quanto contano quelli. E comunque lui non è una vera punta ma nemmeno un esterno. E dove lo metti? Boh. [...] "Migliaia e migliaia di morti in Turchia, rallenta la trattativa per Zaniolo. Ma per risolvere il problema c'è tempo fino a mercoledì". Per risolvere. Il problema. C'è tempo fino a mercoledì. Fine.

(Fabrizio Biasin - Libero)