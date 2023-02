L’attacco è spento, Belotti non cresce

C’è un problema in attacco. Nonostante l’arrivo di Paulo Dybala il reparto offensivo fa fatica a trovare la via del gol. L’argentino ha portato fantasia e reti ai giallorossi, ma da solo può fare poco. Nella prima parte della stagione sono mancati all’appello i centri di Zaniolo, Pellegrini e Belotti. Mentre Abraham si è sbloccato solo recentemente. Un problema di difficile risoluzione perché la squadra non sembra fare fatica ad arrivare davanti alla porta avversaria, ma quando è il momento di affondare gli interpreti non sono lucidi (o fortunati). Contro il Salisburgo, Abraham ha avuto paio d’occasioni nitide, Belotti, invece, si è trovato con il pallone a pochi centimetri dalla porta e si è fatto deviare il tiro in angolo. [...]

(Il Messaggero)