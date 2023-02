L'anno da record dello stadio. Da agosto oltre un milione di tifosi

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Superata la quota del milione di spettatori all'Olimpico nella stagione 2022-23. Sono infatti più di 62mila i tifosi giallorossi che questa sera si recheranno allo stadio per supportare la Roma nella gara di ritorno di Europa League contro il Salisburgo. Il numero di tifosi tiene conto di tutte le competizioni ufficiali giocate all'Olimpico partendo dalla prima gara casalinga, contro la Cremonese, escludendo quindi l'amichevole estiva con lo Shakhtar, che ha registrato il numero più alto di tifosi in stagione, 65.303 - altrimenti il milione di spettatori si sarebbe registrato già domenica scorsa contro il Verona. Nella stagione corrente l'Olimpico ha registrato un tutto esaurito in 17 gare su 18, l'unica partita che non ha visto il massimo della capienza è stata in occasione del match di Coppa Italia contro il Genoa, con una decina di biglietti invenduti. Quello di stasera sarà invece il ventiquattresimo sold out considerando anche la passata stagione: il tifo giallorosso è ormai diventato una costante nelle gare casalinghe, anche grazie alla presenza di Mourinho in panchina, un trofeo europeo in bacheca e all'arrivo in estate di giocatori del calibro di Dybala, Matic e Wijnaldum.