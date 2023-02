L'alternativa che alza il livello

Si gioca di martedì e non è la Champions. Ma è una delle porte di entrata. In un'altra situazione avrei scaramanticamente sottolineato che è sempre un rischio giocare contro le squadre ultime della classe, ma oggi non c'è bisogno perché la Roma la sua scottatura con la Cremonese l'ha già provata in Coppa Italia, l'unico vero rimpianto finora, forse assieme ad un punto perso in casa con l'Atalanta. Per il resto Mou ci ha tenuto in corsa, con la sua filosofia di "famiglia giallorossa" che ci piace davvero.

[...] Sono tornati Spinazzola, Belotti e Gini, che può fare la differenza per l'intera stagione. [...] E' necessaria la massima concentrazione da parte di tutte le alternative. Poi, la proprietà dovrà dare per forza qualche risposta positiva alle richieste di Josè, uno che ha ricreato una magia attorno alla Roma e che ha richiamato, solo con il suo carisma, un talento come Dybala in maglia giallorossa.

(Paolo Liguori - Il Messaggero)