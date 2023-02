Il prossimo bando per i diritti tv che varrà per il triennio 2024-2027, potrebbe regalare una sorpresa. Secondo quanto riporta il quotidiano economico, infatti, Rai e Mediaset studiano la discesa in campo per la Serie A qualora la Lega decidesse di aprire alla trasmissione di partite in chiaro. Fra gli addetti ai lavori si vocifera che l’idea di riportare il campionato italiano sulla tv pubblica non dispiacerebbe al governo Meloni, anche dal punto di vista simbolico.

I vertici della Serie A, Luigi De Siervo e Lorenzo Casini, hanno mantenuto stretto riserbo sui pacchetti allo studio, tanto che non è noto se il bando contemplerà o meno un’apertura al chiaro. L’eventuale interesse di Rai e Mediaset potrebbe favorire una decisione in tal senso, con l’obiettivo di massimizzare l’incasso e, perché no, di riportare la popolarità del calcio italiano ai fasti di un tempo.

(MF-Milano Finanza)