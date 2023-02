La Roma sbatte contro il muro Falcone

La Roma ferma la sua corsa Champions per colpa di un suo tifoso e dell'uomo del momento. Wladimiro Falcone e Federico Baschirotto rovinano i piani di Mourinho e regalano l'ennesimo scalpo importante al Lecce. (...) Il difensore è capace di sterilizzare tutto l'attacco giallorosso e propiziare il vantaggio del Lecce al 7', con un colpo di testa deviato da Ibafiez. A quel punto la Roma si sveglia e al 17' trova il pareggio su rigore con Dybala. Ora sono 13 le reti da palla inattiva in stagione per la Roma, il 45% dei gol in campionato. (...) L'attacco giallorosso è stanco, un segnale d'allarme per Mourinho in vista dell'impegno in Europa League contro il Salisburgo giovedì. La bella notizia è il ritorno in campo di Wijnaldum. (...)

(La Repubblica)