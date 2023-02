La Roma ci mette la testa: l'Empoli resiste appena 6 minuti

La Roma ci mette la testa - come non aveva fatto contro la Cremonese - e le bastano 6 minuti per chiudere la partita contro l'Empoli. I giallorossi hanno conquistato il successo grazie a due angoli battuti da Dybala e insaccati da Ibanez prima e Abraham poi. Opposta alla bravura dei capitolini sui calci piazzati c'è l'impreparazione dei toscani, salvati da un super Vicario. Gli uomini di Mourinho sono pienamente in corsa per uno dei quattro posti in Champions League, ma il tecnico è convinto di non avere una rosa all'altezza: "Se con la Cremonese avessi schierato questa squadra saremmo in semifinale, ma non avremmo vinto oggi".

Karsdorp e Zaniolo rimangono fuori per motivi disciplinari e Mourinho lascerà decidere i Friedkin: "Zaniolo non è un problema mio, ma della società". Siamo davanti a un'apertura?

(corsera)