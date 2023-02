La Roma capolista vola in trasferta a Como

IL TEMPO (M. VITELLI) - La Roma femminile, che comanda la classifica di Serie A con cinque punti di vantaggio sulla Juventus seconda, scende in campo oggi in trasferta alle 12.30 contro il Como. Un match sulla carta abbastanza abbordabile (gli avversari sono settimi – che significa anche quart'ultimi - con appena undici punti conquistati in quindici gare giocate), ma che nasconde certamente diverse insidie, tra queste le assenze di alcune giocatrici. Nella lista delle convocate di mister Alessandro Spugna, infatti, non figurano Ohrstrom che ha riportato un affaticamento al retto femorale sinistro, Roman per un problema articolare alla caviglia destra, Landstrom che è alle prese con una contusione al piede sinistro, Serturini che ha appena ricominciato ad allenarsi sul campo e Di Guglielmo, che ha iniziato in questi giorni a lavorare col pallone. «Finalmente torniamo a fare una settimana tipo dopo diverso tempo – dice Spugna nella consueta intervista prepartita – e questo ci permette di gestire bene i carichi di lavoro sia per questo match sia per i prossimi». La sfida di oggi arriva dopo un periodo positivo, durante il quale la compagine giallorossa ha realizzato molti gol. «Il Como è una squadra difficile contro cui giocare - sottolinea il mister delle capitoline – sta facendo un percorso in crescita anche se domenica ha perso con il Parma. Ha dei valori, soprattutto in casa è molto ostica da affrontare e noi dovremo fare attenzione». In settimana è arrivata dal Manchester City la centrocampista spagnola Vicky Losada, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno. «È un innesto importantissimo – dice Spugna – Vicky è una calciatrice molto forte e la sua storia lo certifica. Mi ha colpito tantissimo la determinazione, la passione, il voler essere ancora ambiziosa malgrado abbia già vinto tantissimo. È una giocatrice che aumenterà la qualità del nostro gruppo».