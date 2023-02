La Roma a Salisburgo con Spinazzola

LEGGO (F. BALZANI) - In Austria, per respirare aria buona pure in Europa dopo la rincorsa Champions in campionato. La Roma oggi parte per Salisburgo dove è attesa dall'andata dei play off di Europa League di giovedì. Una sfida complicata, considerato anche la bassa possibilità di turn over da parte di Mourinho che recupera Spinazzola e conta di avere un Pellegrini formato europeo: 3 gol e 3 assist per il capitano nella competizione. Ancora panchina per Wijnaldum e supplemento di fatica per Dybala e Matic. Torna a disposizione pure Karsdorp dopo la mano tesa del suo procuratore: «Ci sono stati problemi, ma Rick non è un traditore come altri e non ha mai pensato di lasciare la Roma. Non vede l'ora di giocare». Riferimento velato a Zaniolo ieri difeso dal presidente dell'Aic Calcagno a margine del report Calciatori sotto tiro: «È andato in Turchia per scelta di terzi, non è ammissibile». Svelata la maglia del prossimo anno (foto) e applausi, infine, alle centinaia di tifosi che nel giorno di San Valentino hanno raccolto l'invito del club a donare il sangue a Garbatella.