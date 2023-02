Inattesa battuta d'arresto in Liga per la Real Sociedad - prossima avversaria dei giallorossi negli ottavi di Europa League - sconfitta ieri sera per 1-0 al Mestalla dal Valencia. A decidere, un'autorete di Zubeldia al 40' del primo tempo.

I baschi guidati da Alguacil restano comunque terzi in Liga a quota 43, con un punto di vantaggio sull'Atletico Madrid.

(Gasport)