La panchina aiuta a vincere

[...] Dopo Salisburgo non ho più dubbi: se Mou avesse avuto almeno tre cambi all'altezza dei titolari, più uno per Dybala, la partita non l'avremmo persa. [...] José ha ragione a lamentare un deficit in panchina, pur essendo uno dei più bravi a lanciare i giovani, ma la società risponde con il realismo dei conti. Si tratta solo di vedere dove si vuole e si può arrivare. La Coppa è ancora aperta, ma con il Verona la partita sarà molto aspra. A forza di dire che Dybala fa sempre la differenza, dimentichiamo che altri possono risolvere le partite. [...]

(Il Messaggero - P. Liguori)