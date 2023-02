La nuova vita di Zaniolo

Quando il cielo è basso e le nuvole sembrano un tetto scuro, dicono che la neve metta malinconia. Sarà per questo che i primi giorni di Nicolò Zaniolo a Istanbul siano una miscela di sentimenti difficili da inquadrare, che però devono cedere il passo a una attualità così drammatica da cannibalizzare qualsiasi altro pensiero. (...) E allora cominciamo da qui, da quel rumore bianco che accompagna tutto e che, per prima cosa, hanno spinto l’ex romanista ad accantonare l’idea di prendere l’8 come numero di maglia, ma puntare al 17, in onore di Muhammed Emin Ozkan, un diciassettenne morto a causa del sisma. (...). I dirigenti gli hanno spiegato come, in condizioni normali, ci sarebbero state trentamila persone ad attenderlo all’aeroporto, ma è stata la stessa società a chiedere ai propri tifosi un basso profilo con una tragedia da fronteggiare. (...) Il messaggio recapitato a Nicolò è stato chiaro:qui si sta da dio,e non stentiamo a crederlo.I dirigenti gli hanno già spiegato che con lui puntano non solo a vincere il campionato, ma anche ad approdare in Champions, visto che ci sarà un preliminare da giocare.Per questo nel corso degli anni gli investimenti non saranno lesinati. Intanto Okan Buruk ha già spiegato a Zaniolo che usa il 4-2-3-1,che può virare anche al 4-3-3, affidando all’ex romanista il ruolo di esterno di destra. (...)

(gasport)