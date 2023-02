La conquista dell’Olimpico

Di colpo la Roma si ritrova a rincorrere. In classifica, a livello di obiettivi stagionali, per non parlare dell’affetto della gente che mercoledì, a fine partita, l’ha sonoramente fischiata. [...] Quella che in coppa Italia doveva essere la grande occasione stagionale, s’è trasformata in una figuraccia. Nella gestione-Mou se la gioca con la notte di Bodø. La Roma ha sbandato invece alla prima curva. E se dal 2008 è una normalità, stavolta fa ancora più male perché è successo all’Olimpico. Sì, lo stesso Olimpico che per la ventesima volta si è riempito e sarà sold-out anche oggi contro l’Empoli. [...] Oggi con l’Empoli non serve nulla di speciale. Serve semplicemente tornare alla normalità. E vincere con i toscani, per una squadra che ambisce alla Champions (per una sera sarebbe addirittura seconda), deve tornare ad esserlo. Non serve scomodare nemmeno la statistica che vede la Roma nelle 14 partite di Serie A aver avuto la meglio sui toscani per 12 volte (e 2 pari).

(Il Messaggero)