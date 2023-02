La Champions e i playoff: la botta di vita del calcio italiano

Innanzitutto calma, che c'è ancora il ritorno. La premessa .è doverosa e bene ha fatto Spalletti, con la sua schiettezza quasi indispettita, a mettere in chiaro che la qualificazione è ancora tutta da conquistare: «La presunzione è il difetto peggiore». Ha ragione. E vale per il suo Napoli come per Milan e Inter. Perché la Champions è un gioco ma non è un gioco. (...) Per quanto necessario, il richiamo alla calma non può e non deve però cancellare il senso di questa tornata, che non può essere ancora una tendenza, ma che qualcosa significa: tre vittorie su tre per le nostre nell'andata degli ottavi di Champions non s'erano mai viste. Si tratta di un record e già questo è un segnale non trascurabile. (...) Alimentato ulteriormente dal passaggio di Juve e Roma in Europa League e di Lazio e Fiorentina in Conference: che en plein. (...)

(corsera)