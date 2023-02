Sky è a un passo dall’acquisire i diritti della Champions League per il triennio 2024-2027, di cui avrà l’esclusiva per la trasmissione via satellite, per la partita in chiaro e per lo streaming. Il big match del mercoledì però rimarrà ad Amazon Prime Video. La UEFA puntava ad ottenere 300 milioni di euro a stagione, quindi Sky e Amazon dovrebbero aver raggiunto quella cifra.

(gasport)