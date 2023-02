Sky è in pole per aggiudicarsi un'ampia esclusiva sui diritti tv della Champions League in Italia a partire dalla stagione 2024/25. La società avrebbe ottenuto le immagini di tutti gli incontri della massima competizione europea, ad eccezione di una partita del mercoledì, assegnata ad Amazon. Inoltre Sky avrebbe ottenuto anche i diritti dell'Europa League.

(Milano Finanza)