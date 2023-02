La balcanizzazione dello spogliatoio. Comandano gli Azzurri

Da che esiste il calcio lo spogliatoio è involucro di personalità, anime e culture diverse che per un fine unico rema dalla stessa parte. In teoria. [...] Lo spogliatoio ha come leader indiscusso Lorenzo Pellegrini, diventato capitano due anni fa quando Tiago Pinto tolse i galloni a Dzeko. […] Creando con gli altri italiani un gruppo molto unito e dominante nello spogliatoio. Un clan Azzurro formato da Mancini e Cristante, i due vice capitani, Spinazzola, El Shaarawy e Zaniolo. Il "fratellino" di Pellegrini, mal sopportato dal resto dello spogliatoio già da prima dell'ammutinamento. Gruppo cui si è aggiunto Belotti, sponsorizzato in estate come vice Abraham. […] Una dinamica che Mourinho si è ritrovato e non ha voluto modificare. I giovani seguono l'allenatore e i consigli dei leader, con le influenze che ne derivano. In un clima cameratesco a volte inopportuno. Chiedere agli ex Felix e Viña per conferma. […] Più solitari, vista anche l'età, sono Smalling e Rui Patricio che però strizzano l'occhio al blocco anglofono formato anche da Abraham e Karsdorp. Ibanez segue Dybala che aveva scelto il giovane Viña come amico prima della cessione. Infine ci sono i nuovi acquisti, Camara, Celik e fino a poco fa Shomurodov, ai margini dello spogliatoio. […]

(La Repubblica)