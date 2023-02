Konsel: "Loro giovani e forti, giocheranno come all'andata. Ma alla fine passerà la Roma"

CORSERA - Nulla è perduto, soprattutto con questa sfida di ritorno da giocare in un Olimpico bollente. Ne è convinto Michael Konsel, che vede la Roma favorita sul Salisburgo in vista del big match di questa sera. L'ex portiere romanista (due stagioni tra i pali, con Zdenek Zeman in panchina), nonostante la sconfitta per 1-0 subita dalla squadra di Mourinho nella partita di andata, punta sui giallorossi per la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Queste le sue dichiarazioni:

La Roma è rimasta scottata dalla sconfitta di misura a di Salisburgo: si è trattato di un risultato bugiardo?

«Ho avuto una buona impressione della Roma all'andata. Sia come approccio mentale alla partita sia a livello di gioco, i giallorossi mi sono sembrati una squadra in buona condizione. Credo siano stati abbastanza sfortuna-ti. Il Salisburgo ha avuto una sola occasione importante e la Roma l'ha pagata cara. Prima di subire la rete, i giallorossi avevano controllato la partita, costringendo il portiere avversario a due grandi interventi. Il gol del Salisburgo per me è stata una sorpresa, hanno avuto soltanto quella occasione. Naturalmente da austriaco sono contento, anche se non è la squadra per cui faccio il tifo nel mio Paese».

In caso di qualificazione agli ottavi, la Roma è all'altezza di lottare per vincere l'Europa League?

«L'unico pensiero adesso deve essere la sfida di questa sera. In caso di passaggio agli ottavi, sappiamo che negli scontri diretti le squadre di Mourinho sono in grado di giocarsela con tutti. Ma adesso non è il momento di pensarci. Quella con il Salisburgo non è una partita facile, oggi la Roma deve pensare soltanto a questo. Le possibilità di ribaltare il risultato ci sono: la gara di ritorno si gioca in casa e mi aspetto un Olimpico infuocato, sarà sicuramente un vantaggio».