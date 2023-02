Karsdorp e Spinazzola si allenano in gruppo

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Spinazzola e Karsdorp sono tornati ad allenarsi in gruppo. Messe alle spalle le rispettive noie fisiche, ieri i due terzini hanno svolto l'intera seduta con i giocatori che non sono scesi in campo contro il Lecce oltre a Wijnaldum, Solbakken e Belotti, subentrati a pochi minuti dalla fine.

Nonostante i pochi allenamenti a disposizione - oltre alla seduta di questa mattina, domani alle 11.30 andrà in scena a Trigoria una rifinitura prima della partenza per l'Austria - entrambi dovrebbero essere convocati per la sfida di giovedì contro il Salisburgo. Dopo il ritorno di Wijnaldum Mourinho può quindi contare su due pedine in più in una zona del campo, quella delle fasce.