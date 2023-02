Karsdorp e Spinazzola in gruppo: l'olandese può partire per l'Austria

Ieri la Roma è tornata a lavorare in vista della sfida di giovedì prossimo a Salisburgo, in Europa League. E la bella notizia è la presenza in gruppo di Leonardo Spinazzola. Ma l'altra novità è la presenza in gruppo anche di Rick Karsdorp, che negli ultimi 15 giorni si era allenato a parte per un problema articolare, ma è evidente come la sua presenza in gruppo sia un segnale positivo anche in vista del suo reintegro in rosa.

Mourinho ha fatto capire come si auspica un suo passo avanti per poterlo finalmente riutilizzare e avere una scelta in più sugli esterni. Possibile quindi che Karsdorp possa essere aggregato anche al gruppo in partenza domani per l'Austria. Dove, probabilmente, Mou giocherà con la squadra che gli dà maggiore affidamento. Insomma, i vari Smalling, Cristante, Dybala, Pellegrini, Abraham, Ibanez e Mancini ci saranno. Probabile invece l'impiego in fascia di Celik.

(Gasport)