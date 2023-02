La Roma Femminile dà una spallata al campionato. A due gare dal termine della prima fase le giallorosse allungano a +8 sulla Juventus grazie al successo per 1-0 contro il Como targato Andressa. Le bianconere invece cadono in casa contro il Milan per 1-2 e vengono raggiunte dalla Fiorentina.

(gasport)