Juve e Roma, pericolo inglese. Il Ferencvaros sogno comune

Un avversario terribile, quattro da prendere con la massima attenzione e altri tre da rispettare ma che non possono far paura. Questo il profilo delle otto avversarie che Juventus e Roma possono pescare nel sorteggio di Nyon che oggi alle 12. (...) Iniziamo dallo spauracchio. È senza dubbio l'Arsenal di Mikel Arteta che sta guidando la Premier con due punti di vantaggio (e una partita da recuperare) sul Manchester City. I Gunners sembrano tornati ai bei tempi. Un attacco stellare con Saka-Martinelli sulle fasce e Gabriel Jesus al centro (il brasiliano è fermo dal Mondiale in Qatar, ma potrebbe recuperare per la gara di ritorno) (...) Non si potrà brindare nemmeno se l'urna riserverà alle italiane una delle due squadre spagnole, il Feyenoord o il Friburgo. La Real Sociedad è la vera rivelazione della Liga. A un certo punto della stagione sembrava addirittura che potesse insidiare il duopolio Barça-Real, poi ha un po' rallentato, ma resta un'avversaria temibile. A differenza dell'altra squadra basca, l'Athletic, la Real Sociedad non ha nello statuto l'obbligo di utilizzare solo giocatori baschi e questo dà la possibilità di pescare da un mercato più ampio. Le stelle a disposizione di Imanol Alguacil sono l'esterno d'attacco Oyarzabal, i centrocampisti Zubimendi (già nel mirino di diverse big d'Europa) e Mendez, il difensore centrale Merino. In attacco, occhio al norvegese Sorloth. (...) Oltre alle due spagnole sarebbe meglio evitare anche il Feyenoord e il Friburgo. Gli olandesi di Arne Slot sono in testa alla Eredivisie davanti all'Ajax e giocano un calcio brillante nel quale spiccano alcune individualità come il trequartista polacco Szymanski. (...) La più accessibile sembra essere il Ferencvaros che da quattro anni domina il non irresistibile campionato ungherese. Mezzo gradino più su le ultime due del lotto, il Fenerbahce e l'Union St Gillois (...)

(gasport)