Jp Morgan alla regia. Dalla Serie A alla rete, l'attivismo dell'istituto Usa

Il gigante bancario americano Jp Morgan torna alla regia nelle principali vicende finanziarie italiane: dall'offerta da 20 miliardi di euro del private equity per la rete Tim fino alla proposta da un miliardo per la SerieA, sono diverse le ultime vicende che mostrano un rinato attivismo dell'istituto guidato in Italia da Francesco Cardinali, seniorcountry officer, e che ha come chairman per l'area Emea, Vittorio Grilli, ex-Ministro dell'economia e delle finanze. (...) Dopo incontri tenutisi a Roma al ministero per le Imprese e il made in Italy, con la presenza del super consulente di Jp Morgan Vittorio Grilli, Kkr, tramite la sua divisione infrastrutturale guidata da Alberto Signori, ha deciso di lanciare la nuova offerta da 20 miliardi perla rete di Tim. Nella proposta, se dovesse concretizzarsi, proprio Jp Morgan sarebbe il principale finanziatore. Il calcio è, invece, un business che per la banca statunitense sta coinvolgendo interessi a livello europeo: un anno fa era stata il principale istituto finanziatore del progetto (bocciato) della super Lega europea voluta dal presidente del Real Madrid Fiorentino Perez. Nelle scorse settimane Jp Morgan ha invece inviato una proposta di finanziamento da un miliardo per la Serie A italiana. Ma il campionato italiano fa parte di un progetto più ampio e collegato alle massime divisioni continentali, visto che la banca Usa ha già finanziato la Ligue 1 francese. Senza dimenticare che l'istituzione Usa è stata anche alla regia di singole cessioni di club, come l'ingresso di Gerry Cardinale nel Milan oppure nell'acquisto della As Roma da parte di Friedkin, oltre ad aver finanziato il Santiago Bernabeu , stadio del Real Madrid, e il Chelsea. (...)

(Il Sole 24 Ore)