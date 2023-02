Josè si appoggia a Dybala e porta il gruppo in ritiro

Dal cerchio magico in campo al ritiro a Trigoria. José Mourinho compatta la Roma, anche fisicamente, per incitarla a superare l'ostacolo europeo. Ieri sera, contrariamente alle abitudini delle notti che precedono le partite serali, i giocatori sono rimasti tutti a dormire nel centro sportivo. Cena salutare, Champions League in tv e poi a nanna, per cercare riposo e concentrazione in vista del dentro/fuori contro il Salisburgo. [...] Con Dybala in formazione, El Shaarawy potrebbe tornare esterno a tutta fascia sulla sinistra, dando il cambio a Spinazzola. E. Zalewski potrebbe spostarsi a destra, aspettando il miglior Karsdorp. In sostanza è la squadra dell'andata, del primo tempo di Salisburgo. Matic, dopo aver riposato contro il Verona, dovrebbe quindi riprendere la postazione di sentinella al fianco dell'instancabile Cristante. E Wijnaldum?

Ieri Mourinho ha parlato con entusiasmo dei suoi progressi.

In uno degli allenamenti preparatori lo ha anche schierato nella formazione titolare. Ma difficilmente lo utilizzerà dal primo minuto: in una squadra già rabberciata, un altro giocatore in condizioni imperfette e un azzardo che la Roma non può permettersi in una partita senza appelli. Naturalmente dovrà andare in tribuna Solbakken, decisivo in campionato: non è stato inserito nella lista Uefa.

