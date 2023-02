Irritato e stufo, Mou ha smarrito la fame di vittoria?

Orribile Roma? No, orribile Mou. "Un primo tempo orribile", ha liquidato il fattaccio José con il senno di poi. "Non poteva che essere orribile", diciamo noi e poteva dirselo anche lui da scaltro tecnico millenario con il (non) senno di prima, risparmiando così alla società e ai tifosi, meravigliosi e autorizzati loro sì a uscire di senno, una legnata che sarebbe stato facile schivare. Insomma una sconfitta insopportabile. [...] Celebrare la sconfitta di Napoli è stata una prova di forza o di debolezza? Esaltare così la più bella Roma della stagione non sottolinea quanto poco lo sia stata nel resto della stagione? Mandare in campo quella squadra in un quarto di Coppa Italia, a tre passi dal delirio, non è la prova di un allenatore che ha perso di vista la sua facoltà più saputa, l’urgenza animalesca di vincere? Urge chiarezza. I Friedkin conoscono l’arte del silenzio, ma il silenzio non sempre è d’oro.

(gasport)