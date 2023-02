Incubo Arsenal, spagnole da evitare

IL TEMPO (L. PES) - Nessun paletto da rispettare. La Roma dopo aver superato il Salisburgo, accede agli ottavi di Europa League, dove potrà incontrare tutte le avversarie presenti nell'urna. A Nyon alle 12 i giallorossi scopriranno quale delle squadre già qualificate (le prime dei rispettivi gironi) dovranno affrontare nelle sfide del 9 e 16 marzo. Avendo disputato i playoff, la squadra di Mourinho sarà costretta a giocare l'andata in casa. Essendoci come unica regola quella di non poter affrontare in questo turno club della stessa federazione (la ]uve ha giocato i playoff come la Roma), tra i possibili incroci c'è anche quello con il Betis, già fronteggiato nel girone con il magro bottino di 1 punto in due gare. Lo spauracchio si chiama Arsenal: la squadra di Arteta è prima in Premier League davanti al Manchester City, e gioca un calcio divertente e tremendamente efficace. Tra le insidie più grandi (oltre ai biancoverdi di Siviglia) c'è l'altra squadra spagnola, ovvero la Real Sociedad. I baschi occupano la terza posizione alle spalle di Barça e Real. Da non sottovalutare anche il Friburgo, protagonista di un'ottima stagione e in corsa per il titolo in Germania. Presente anche il Feyenoord, che dopo aver eliminato la Lazio potrebbe cercare la vendetta post Tirana. Restano infine il Fenerbahce, il Ferencvaros e la rivelazione belga Union St. Gilliose. Avanzano anche Manchester United, ]uve, Sporting e Siviglia ma non possono affrontare la Roma in questo turno.