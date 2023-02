"I'm sorry, Dan" (and Mou and...)

Rappattumare significa riappacificarsi in modo provvisorio a superficiale. Oggi non vedo altra soluzione: è interesse di tutti. A mercato chiuso e futuro incerto, Zaniolo e i Friedkin dovrebbero coniugare il verbo all'indicativo presente, trascurando per i prossimi quattro mesi e mezzo pratiche dannose e inutili quali l'attribuzione reciproca di colpe e responsabilità. (...) Agli americani sono girate le balle mentre Mourinho, col quale Nico ha sempre avuto un buon rapporto, ha tutelato - per ruolo, natura e contratto - gli interessi del gruppo e dell'azienda. (...) Non sono nella testa di Dan Friedkin - mi basterebbe il portafoglio - per cui non so dire se sia disposto o meno a siglare una tregua ancorchè di convenienza: sento parlare di causa per inadempienza, la ritengo insostenibile. Sono certo che se la proprietà decidesse di reintegrare Zaniolo, Mou lo allenerebbe e considererebbe come ha sempre fatto. In tal caso la reazione della squadra dovrebbe essere gestibile: sono tutti professionisti a modino. Resta da vedere come la prenderebbe la curva che non ha affatto gradito il "tradimento". (...)

(corsport - I. Zazzaroni)