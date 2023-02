Il rumore dei nemici è tornato: Mourinho alza il muro attorno alla sua famiglia

Eccolo che ritorna il rumore dei nemici, silenzioso soltanto per chi fa finta di nulla. Se c'è di mezzo Mourinho, però, è impossibile non sentirlo. Un brusio che sin dai tempi del Triplete non lo ha mai abbandonato, pronto a ricomparire nei crocevia, nelle svolte, nei momenti clou. Quando si arriva ad un bivio e c'è da scegliere: chi sta con José, bene. Chi non lo fa, meglio. Più sono i nemici, infatti, e più lo Special alza i muri attorno alla sua famiglia. È tornato a farlo sabato sera quando, secondo in classifica per una notte, ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. [...] E poi, per rendere la pillola ancora più amara, i giudizi in serie su Solbakken e Camara, oltre alla stilettata a Belotti. Non si è fatto mancare nulla. Spia di un momento delicato. Dentro e fuori Trigoria. Perché Mou ha preso le distanze anche dalle questioni legate a Zaniolo e Smalling, lasciando intendere - senza molti sottintesi - che è stanco di doversi occupare di tutto: "Nicolò è un problema della socie tà e per Chris non posso fare nulla".

(Il Messaggero)