Il ritorno di Wijnaldum: «Sto bene ma servirà ancora del tempo»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - «Mi sento bene, ma servirà del tempo per tornare ai miei livelli», queste le prime parole di Wijnaldum a Sky Sport 181 giorni dopo l'ultima partita con la maglia della Roma. «Sono molto felice - ha aggiunto il centrocampista - ma lo ero già quando ho potuto aggregarmi agli allenamenti. Quando ho ricevuto l'ok dal dottore mi sono sentito nuovamente un calciatore». Il giocatore in prestito dal PSG ha poi espresso il suo parere sulla Serie A: «Sembra un campionato tecnico, con squadre molto tattiche. Spero di riuscire a dare un'opinione più approfondita al termine della stagione, ma posso dirvi che mi sembra molto difficile fare gol in Italia»