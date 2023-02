Il primo sopralluogo sul nuovo stadio: ecco il progetto che cambia Pietralata

Domani, con il nuovo Stadio della Roma, Pietralata potrebbe avere negozi, centro sportivo all'aperto per i residenti, due parchi. Niente più panni stesi ai bordi di una delle uscite dal tunnel della nuova tangenziale est. una di quelle chiuse. e usato come dormitorio o, appunto, luogo dove posizionare gli stendipanni. E ieri primo momento di confronto pubblico sullo Stadio: i consiglieri comunali membri delle Commissioni Sport e Urbanistica più alcuni funzionari del Campidoglio, Comitati del Si e Comitati del No. […] Nando Bonessio (Sport) e Tommaso Amodeo (Urbanistica) che hanno prima rasserenato i più esagitati e poi invitato tutti i contrari al progetto a presentare documenti scritti alle Commissioni perché siano esaminati nelle prossime sedute. Poi il sopralluogo. Tre jeep scure su cui sono saliti solo i Commissari e i funzionari comunali: ragioni di sicurezza del cantiere la motivazione ufficiale per riservare solo ad alcuni il giro ufficiale del sito dello Stadio. Bastava però fare il giro da dietro, scavalcare una penzolante rete semidivelta, e la passeggiata è quella che faranno i tifosi uscendo dalla metro Quintiliani o salendo da via Monti Tiburtini e via dei Durantini. Appuntamento al prossimo sopralluogo: la promessa di Bonessio è di farne uno ufficiale e davvero pubblico. Si vedrà.

(Il Messaggero)