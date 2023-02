Il piano Champions della Roma per convincere Dybala a restare

Non è ancora tempo di bilanci ma la scelta di approdare nella Capitale per Dybala è stata a dir poco felice. (...) Quella trascorsa è stata una settimana finalmente tranquilla, nella quale ha potuto recuperare agevolmente dalla contusione lombare che aveva fatto ammutolire l'Olimpico sabato sera (...) Ormai è chiaro: c'è una Roma con Dybala e un’altra senza. Lo sa Mourinho ma ne è consapevole anche Pinto che a fronte di un primo anno nel quale l'argentino sta guadagnando 5 milioni, sa bene che quest'estate inevitabilmente cambierà qualcosa. Se Paulo resta, la clausola che gli permette di liberarsi ad una somma intorno ai 20 milioni si trasformerà in un surplus netto sull’ingaggio che andrà ad aumentarne il fisso. Il futuro, quindi, non è tanto legato a doppio filo con quello di Mourinho ma sulla base di una prospettiva di crescita che gli è stata prospettata al momento della firma dal club. Per questo motivo ascoltare Pinto parlare apertamente che tra «3-4 anni la Roma avra più potere» non è passato inosservato. Senza girarci troppo intorno: Paulo questo tempo non lo ha. La Champions diventa cosi fondamentale. Per la Roma certamente. Forse per Mourinho, probabilmente per Dybala.

(Il Messaggero)