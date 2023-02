Il Gallo canta, Dybala la chiude

Sarà il calore che si respira all'Olimpico in certe notti, sarà quel senso di Mourinho per le Coppe, che la Roma indossa l'abito più bello e conquista il suo futuro. regalandosi gli ottavi di finale di Europa League. Una partita senza storia, la squadra di Mou non sbaglia niente e demolisce ii Salisburgo: due a zero, con le gemme di Belotti e Dybala. E' una serata magica, Spinazzola torna indietro alle notti magiche vissute sempre qui con la Nazionale, il Gallo sembra il vecchio guerriero granata. Dybala? Paulo è Paulo. non c'è da aggiungere altro. Una scintilla diventa fuoco. La magia è nei loro piedi. (...) Mourinho è l'artefice, la sua squadra ora - che il suo futuro è sempre più incerto - gli somiglia sempre di più. Brutta, sporca e cattiva. (...) La formazione di Mou è un rullo: pressa (dal primo attaccante all'ultimo dei difensori), recupera palla in ogni zona del campo, è asfissiante. Crea e distrugge, stavolta gli avversari. Imbambolati per tutto il primo tempo dopo le reti di Belotti (assist di Spinazzola) e di Dybala (assist, ancora di Spina, che si diverte a bullizzare il suo diretto avversario, Dedic). (...) La partita, specie nel primo tempo. è un grappolo di occasioni. Guardare la Roma è un piacere, la gente gode e sogna. (...)

(Il Messaggero)