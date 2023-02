Il Galatasaray vicino a Zaniolo

IL TEMPO (L. PES) - Il futuro di Nicolò Zaniolo sta per prendere, in maniera quasi inaspettata, una svolta decisiva. Nelle ultime ore, infatti, il Galatasaray si è fatto sotto concretamente per portarlo ad Istanbul, ottenendo l’assenso del calciatore. Un affare ben impostato anche con la Roma, con i club che lavorano per la chiusura dell’affare. L’attaccante giallorosso non si è più allenato a Trigoria dalla chiusura del mercato in Italia, e nei giorni scorsi, oltre ad ottenere dal club il permesso di sospendere l’attività sportiva, insieme al suo agente ha cercato di sondare le ultime soluzioni rimaste. Una di queste era proprio la Turchia, dove il mercato chiuderà mercoledì. I dialoghi tra i club si sono intensificati nelle scorse ore, con la forte volontà del Galatasaray di regalarsi il ventitreenne giallorosso per la seconda parte di stagione. La prima proposta, ovvero un prestito, non aveva convinto la Roma, ma la trattativa non si è arenata, anzi. L’obiettivo di portare Zaniolo ad Istanbul ha spinto la dirigenza del Galatasaray a proseguire i dialoghi con la Roma, che dal canto suo ha sempre preteso di cedere il giocatore a titolo definitivo. L’intesa potrebbe arrivare a breve, visto che sul tavolo di Tiago Pinto c’è già una proposta di acquisto a titolo definitivo da 15 milioni di euro più bonus, per arrivare ad un totale compreso tra i 20 e i 22 milioni. Una cifra che non corrisponde a quella messa sul piatto dal Bournemouth, che a Trigoria avevano fissato come condizione per lasciar partire il ragazzo. Ora sta alla Roma decidere se accettare o cercare di strappare qualcosa in più dai turchi, non dimenticando che il 15% dell’incasso per la cessione di Zaniolo finirà nelle casse dell’Inter. Dal lato del calciatore, dopo settimane complicate, è arrivata la consapevolezza che restare fermo cinque mesi con allenamenti individuali sarebbe stato dannoso per la sua carriera. Inoltre, al Gala troverà diversi ex della Serie A: Icardi, Torreira, Mertens, ma soprattutto Sergio Oliveira, suo compagno alla Roma nei sei mesi finali della scorsa stagione. La proposta di contratto si aggira sui 3 milioni di euro l’anno. Un piccolo miglioramento rispetto all’attuale ingaggio, ma non certamente la cifra che sognava Nicolò. Resta da limare l’accordo sull’eventuale clausola per liberarsi già a giugno, vista la sua ferma volontà di giocare nel Milan. La sua richiesta è di fissarla attorno ai 25 milioni, ultimo ostacolo per l’accordo totale con il club. Tra l’altro ieri sono arrivati alcuni segnali social proprio da Zaniolo, che ha iniziato a seguire Torreira su Instagram e ha messo «mi piace» ai post del Galatasaray in campo ieri contro il Trabzonspor. Una telenovela lunga quasi un mese che sembra vicina alla sua chiusura, nella quale hanno perso un po’ tutti, ma, soprattutto, non ha vinto nessuno.